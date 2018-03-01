Гульшара Абдыкаликова запустила акцию доброты и помощи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова поздравила казахстанцев с Днем благодарности и объявила о начале новой акции «Спасибо добрым соседям», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стало хорошей традицией ежегодно праздновать День благодарности и инициировать хорошие акции. И этот год не стал исключением. Предлагается начать новую акцию «Спасибо добрым соседям». Мы надеемся, что данная акция сблизит представителей всех этносов, всех религий, всех казахстанцев в целом.



На наш взгляд, данная акция позволит поддержать на наших улицах и в наших городах, аулах, селах, поселках всех тех, кто нуждается в поддержке добрыми делами и просто добрыми словами», - сказала Г.Абдыкаликова, открывая праздничный концерт во Дворце Независимости.



Г.Абдыкаликова пожелала, чтобы юный, но набирающий популярность среди соотечественников День благодарности, достиг уровня народной любви, какой пользуется «Наурыз».«Цицерон говорил: «Чувство благодарности - это величайшее чувство, которое объединяет и является матерью всех добродетелей». Поэтому мы надеемся, что предприятия, объединения, организации, которые находятся в малых и больших городах, поддержат дома престарелых, дома малюток, дома сирот. Еще раз поздравляю с Днем благодарности, пусть он станет таким же всенародным и добрым, как наш великий праздник Наурыз», - пожелала Госсекретарь.