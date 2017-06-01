Гульшара Абдыкаликова высказалась о главном преимуществе Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова открыла торжественную церемонию презентации Модели общественного согласия и общенационального единства Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».





«Казахстан подготовил к выставке (ЭКСПО-2017 - прим. ред.) собственные разработки в области «зеленых» технологий и экономического развития. Это является результатом царящего в нашей стране межэтнического и межконфессионального согласия. Сегодня мировое сообщество озабочено поиском формулы Единства, ведь человечество оказалось перед угрозой глобальной войны. Казахстан, как миролюбивое государство, стал лидером в области ядерного разоружения», - сказала Абдыкаликова.





«Всем известно, что Президент Нурсултан Назарбаев закрыл Семипалатинский ядерный полигон и отказался от 4-го в мире ядерного вооруженного потенциала, - отметила Госсекретарь. - Сегодня Центральная Азия - это зона, свободная ядерного оружия. В нашем регионе энергия атома может служить только интересам человека, созиданию и развитию. Однако в Казахстане мы обладаем еще более мощной энергией - это энергия Единства, мира и согласия. Сегодня казахстанская модель общественного согласия, общенационального единства Президента Нурсултана Назарбаева стала признанным эталоном взвешенной политики в сфере интеграции полиэтнического общества».





Государственный секретарь также напомнила, что сегодня в мире и согласии на благословенной земле Казахстана проживают представители более 100 этносов и 18 конфессий.





«Мы готовы продемонстрировать всем наш опыт в области миролюбия и созидания, нашу энергию дружбы и доверия. Поэтому, неслучайно сегодня форум получил такое название - «Энергия мира и согласия». Площадка ЭКСПО-2017 - это великолепная возможность презентовать наше видение и опыт построения стабильного государства, в котором полиэтничность является стратегическим ресурсом. А энергия мира и согласия нашла свое воплощение в Ассамблее народа Казахстана, уникальном институте общенационального диалога, который возглавляет Президент Нурсултан Назарбаев. Многообразие мы рассматриваем, как фундамент единства нашего социума», - заключила она.





В рамках презентации Модели общественного согласия и общенационального единства Нурсултана Назарбаева в Национальном музее Казахстана гости смогли ознакомиться с работой ярмарки изделий мастеров народно-прикладного искусства, концепт-модуля «Киіз үй», мастер-классами по национальной казахской кухне.

Сегодня на территории ЭКСПО также состоится торжественное открытие Аллеи мира и согласия АНК.