Грузовой поезд столкнулся с легковушкой в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Происшествие на железнодорожном транспорте зафиксировано в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жамбылской области.

«Сегодня в 05:20 утра в Мойынкумском районе, на 1 340 км железнодорожного перегона Шыганак - Бурылбайтал, грузовой поезд №2837 сообщением «Караганда - Шу» столкнулся с легковой автомашиной», - говорится в сообщении ведомства.

В результате столкновения автомашина загорелась, при этом жертв и пострадавших нет. В составе грузового поезда находилось 50 вагонов. Модель пострадавшей автомашины устанавливается, отмечает ДЧС области.

Происшествие вызвало задержку пассажирского поезда №86 сообщением «Сарыагаш - Астана» на один час и 41 минуту. Также был задержан грузовой поезд №1476 сообщением «Отар - Экибастуз» на один час и 21 минуту. В семь утра движение по маршруту было продолжено, уточнили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.