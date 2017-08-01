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Грузовик зацепил пассажирский автобус в Северном Казахстане

Грузовик зацепил пассажирский автобус в Северном Казахстане
16 Августа 2017 16:51 132

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Фотографии покореженного маршрутного автобуса появились на страницах североказахстанцев в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователь, разместивший фотографии, указал, что пассажирский автобус сфотографировал у аула Бесколь Кызылжарского района. По информации очевидцев, его прицепом задел грузовой автомобиль.

В пресс-службе ДВД СКО подтвердили факт столкновения автомашины «МАЗ» с маршрутным автобусом.

Грузовик зацепил пассажирский автобус в Северном Казахстане

«Пытаясь обогнать маршрутный автобус, водитель автомашины «МАЗ» допустил столкновение, задев прицепом кузов автобуса. Двое пассажиров обратились с ушибами в районную больницу, им оказана медпомощь, отпущены домой», - сообщили в пресс-службе.

По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего возле поселка Бесколь Кызылжарского района, составлен административный протокол в отношении водителя большегрузной машины.

«Собран административный материал по статье 610 КРКоАП для принятия решения», - сказал начальник Кызылжарского РОВД полковник полиции Хаир Байкадамов.

Ключевые слова: ДТП, Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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