Грузовик зацепил пассажирский автобус в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Фотографии покореженного маршрутного автобуса появились на страницах североказахстанцев в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователь, разместивший фотографии, указал, что пассажирский автобус сфотографировал у аула Бесколь Кызылжарского района. По информации очевидцев, его прицепом задел грузовой автомобиль.



В пресс-службе ДВД СКО подтвердили факт столкновения автомашины «МАЗ» с маршрутным автобусом.







«Пытаясь обогнать маршрутный автобус, водитель автомашины «МАЗ» допустил столкновение, задев прицепом кузов автобуса. Двое пассажиров обратились с ушибами в районную больницу, им оказана медпомощь, отпущены домой», - сообщили в пресс-службе.



По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего возле поселка Бесколь Кызылжарского района, составлен административный протокол в отношении водителя большегрузной машины.



«Собран административный материал по статье 610 КРКоАП для принятия решения», - сказал начальник Кызылжарского РОВД полковник полиции Хаир Байкадамов.