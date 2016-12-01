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Грузовик протаранил 30 машин в Бангкоке

Грузовик протаранил 30 машин в Бангкоке
22 Декабря 05:29 256

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Житель Бангкока за рулем грузовика прорвался через полицейский кордон и протаранил 30 автомобилей и шесть мотоциклов, передает Лента.ру.

Стражи порядка попытались остановить разбушевавшегося водителя, но у них ничего не получилось. Патрульные сообщили, что сначала управлявший грузовиком мужчина попал в аварию, а потом по неизвестной причине стал таранить другие автомобили. В результате инцидента пострадали три местных жителя. Водитель задержан и доставлен в отделение полиции.

Ключевые слова: Безопасность,
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