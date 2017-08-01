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Грузовик перевернулся перед пассажирским автобусом в Мангистау

Грузовик перевернулся перед пассажирским автобусом в Мангистау
17 Августа 2017 16:06 376

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Недалеко от Актау, в Мунайлинском районе (по дороге на станцию Мангышлак), близ магазина «Татьяна» произошла ария - водовозка врезалась в фуру на полной скорости и от удара перевернулась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Водовозка двигалась перед автобусом, сбоку находилась фура китайского производства. Водитель одного автотранспорта пытался пропустить другую автомашину, но водитель этого маневра не увидел.

О жертвах пока не сообщается.  На этой дороге всегда отмечается насыщенное движение.

Ключевые слова: Мангистауская область, ДТП, Видео,
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