Грузинский путешественник добрался из Владивостока до Усть-Каменогорска на велосипеде

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Грузинский путешественник Нодар Беридзе начал свой велопробег во Владивостоке 17 октября 2016 года. За 8 месяцев своего путешествия он добрался до Усть-Каменогорска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном центре он встретился с представителями СМИ и рассказал о своем маршруте. «Для меня это большая честь в рамках своего велопробега «Путь мира» посетить Казахстан. Я уже во второй раз заезжаю в вашу страну. В прошлом году я ехал из Тбилиси в Алматы. Теперь я направляюсь в Астану. К сожалению, я не успел туда к открытию выставки «EXPO-2017». Но желаю всем организаторам и участникам, чтобы это был хороший праздник, как на государственном, так и на международном уровне», - рассказал Беридзе на пресс-конференции в информационном центре ВКО.



Через Астану велосипедист направится в Омск и дальше по России до Москвы, оттуда в Лиссабон, а затем в Тбилиси.



Миссией проекта «Путь мира» Нодар Беридзе обозначил пропаганду мира и толерантности.



Ожидается, что за 600 дней он проедет больше 40 тысяч км. Закончить турне спортсмен планирует 26 мая 2018 года в Тбилиси, на праздновании 100-летия со дня провозглашения независимости Грузии.



Сам Нодар Беридзе не профессиональный велосипедист, а борец. Но для него это уже третий велотур в рамках проекта «Путь мира».

Всего маршрут проекта включает в себя 30 стран Европы и Азии, за 2 года это более 50 тысяч км.