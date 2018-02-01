Группу воров-домушников задержали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Астаны с 20 по 22 февраля при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Квартира» задержаны 14 квартирных воров, сообщили в пресс-службе столичного ДВД.

«В рамках оперативно-профилактического мероприятия задержаны 14 квартирных воров, раскрыто 8 ранее совершенных краж из квартир, в том числе одна кража, совершенная в прошлом году»,- говорится в сообщении.

Так, 21 февраля сотрудниками криминальной полиции ДВД задержана преступная группа в составе 4 жителей Жамбылской области. Они совершили ряд краж из домов на территории столицы. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (кража), проверяется их причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Установлено, что задержанные проникнув в дома граждан, путем отжима пластиковых окон, совершали кражи денежных средств, ювелирных изделий и других ценных вещей.