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Группу воров-домушников задержали в Астане

24 Февраля 2018 16:27 603
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Группу воров-домушников задержали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Астаны с  20 по 22 февраля  при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Квартира» задержаны 14 квартирных воров, сообщили в пресс-службе столичного ДВД.

«В рамках оперативно-профилактического мероприятия задержаны 14 квартирных воров, раскрыто 8 ранее совершенных краж из квартир, в том числе одна кража, совершенная в прошлом году»,- говорится в сообщении.

Так, 21 февраля сотрудниками криминальной полиции ДВД задержана преступная группа в составе 4  жителей Жамбылской области. Они совершили ряд краж из  домов на территории  столицы. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье  188 УК РК (кража), проверяется их причастность к  ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Установлено, что задержанные проникнув в дома граждан, путем отжима пластиковых окон, совершали кражи  денежных средств, ювелирных изделий и других ценных вещей.

 

 

 

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Ключевые слова: Астана, МВД РК,
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