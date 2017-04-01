Группу карманников вместе с полицейским задержали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Преступную группу, подозреваемую в многочисленных эпизодах краж, задержали жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

«Разработка проводилась сотрудниками ДВД области на протяжении последних шести месяцев, - рассказали в пресс-службе ведомства. - И в марте специально созданной по данному уголовному делу следственно-оперативной группой (сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и следственного управления) была изобличена и задержана организованная преступная группа. Она специализировалась исключительно на карманных кражах на территории города Тараза и Жамбылской области - в автобусах, на рынках, в людных местах».

Следствие установило, что организовал и возглавил преступную группу ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений М., который собрал вокруг себя троих таких же ранее судимых людей. В настоящее время все они задержаны, решением суда для них избрана мера пресечения «содержание под стражей».



Всем членам преступной группы инкриминируются уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 262, 188 ч. 4 УК РК - кражи и создание ОПГ. Называются пока 15 эпизодов, связанных с этой группой.



«В ходе разработки и досудебного расследования был установлен оперативный сотрудник одного из территориальных подразделений ДВД области Ш., который, исполняя свои служебные обязанности по раскрытию этих преступлений, стал злоупотреблять своими должностными полномочиями. Этот сотрудник задержан, в отношении него также избрана мера пресечения «содержание под стражей». В настоящее время проводится досудебное расследование», - рассказали в пресс-службе.



В ДВД Жамбылской области отметили, что в правоохранительном ведомстве на постоянной основе проводится планомерная работа по борьбе с имущественными правонарушениями на территории области, а именно кражами скота, квартирными кражами. И одним из приоритетных направлений в этой деятельности остается борьба с карманными кражами.



«Современный полицейский должен быть эталоном, - отметил начальник ДВД Жамбылской области генерал-майор полиции Тлеген Маткенов. - Эталоном справедливости и честности. Руководство ДВД Жамбылской области уделяет первостепенное внимание соблюдению морально-этических норм сотрудниками, формированию антикоррупционного иммунитета среди личного состава. Мы и впредь будем продолжать бескомпромиссную борьбу с нарушителями закона в собственных рядах и безжалостно расставаться с теми, кто дискредитирует звание казахстанского полицейского».