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Группировки автомобильных воров задержали в Темиртау

Группировки автомобильных воров задержали в Темиртау
10 Апреля 2017 05:23 201

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Две группировки автомобильных воров задержаны в Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил первый заместитель начальника УВД Темиртау Даурен Карипбаев, две группировки совершили несколько десятков краж видеорегистраторов, магнитол, титановых дисков из автомобилей.


Группировки автомобильных воров задержали в Темиртау

«Наши сотрудники, помимо двух группировок, задержали еще одного автовора. Задержанный признался в совершении 15 эпизодов. Сейчас он находится в изоляторе, ведется следствие. Думаю, что после этих ярких задержаний количество краж из автомобилей пойдет на спад, но профилактическая работа продолжается», - сообщил Даурен Карипбаев.

Часть краденого изъята и после оглашения приговоров будет возвращена собственникам. Те автовладельцы, чье имущество не установлено, заявили гражданские иски в отношении подозреваемых. Судьба исков будет решаться в процессе судебных слушаний.

Первый замначальника УВД Темиртау призывает граждан не покупать диски, видеорегистраторы и другие автомобильные атрибуты без официальных документов с рук у неизвестных лиц.

«Очевидно, что реализуемые без документов предметы зачастую являются крадеными. Приобретая такое имущество, гражданин рискует в последующем его лишиться. Ведь компенсировать материальный ущерб при изъятии сотрудниками полиции краденого в рамках досудебного производства будет некому», - предупредил Даурен Карипбаев.

 

Ключевые слова: Борьба с преступностью, Карагандинская область,
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