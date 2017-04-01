Группировки автомобильных воров задержали в Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Две группировки автомобильных воров задержаны в Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил первый заместитель начальника УВД Темиртау Даурен Карипбаев, две группировки совершили несколько десятков краж видеорегистраторов, магнитол, титановых дисков из автомобилей.







«Наши сотрудники, помимо двух группировок, задержали еще одного автовора. Задержанный признался в совершении 15 эпизодов. Сейчас он находится в изоляторе, ведется следствие. Думаю, что после этих ярких задержаний количество краж из автомобилей пойдет на спад, но профилактическая работа продолжается», - сообщил Даурен Карипбаев.

Часть краденого изъята и после оглашения приговоров будет возвращена собственникам. Те автовладельцы, чье имущество не установлено, заявили гражданские иски в отношении подозреваемых. Судьба исков будет решаться в процессе судебных слушаний.

Первый замначальника УВД Темиртау призывает граждан не покупать диски, видеорегистраторы и другие автомобильные атрибуты без официальных документов с рук у неизвестных лиц.

«Очевидно, что реализуемые без документов предметы зачастую являются крадеными. Приобретая такое имущество, гражданин рискует в последующем его лишиться. Ведь компенсировать материальный ущерб при изъятии сотрудниками полиции краденого в рамках досудебного производства будет некому», - предупредил Даурен Карипбаев.