Группировка «Ахрар аш-Шам» отказалась ехать на переговоры в Астану (Астанинский процесс)

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вооруженная оппозиционная группировка "Ахрар аш-Шам" подтвердила отказ от участия в переговорах по Сирии в Астане, передает РИА Новости со ссылкой на портал Enab Baladi.

Ранее участвовать в единой делегации сирийской вооруженной оппозиции согласились 28 группировок, включая исламистское формирование "Джейш аль-Ислам". Переговоры в Астане с участием представителей Дамаска намечены на 23 января.

Боевики объяснили отказ "невыполнением режима прекращения огня" и выразили недовольство участием России в качестве стороны-гаранта соглашения, говорится в заявлении руководства группировки.

В группировке при этом подчеркнули, что не считают изменниками оппозиционеров, согласившихся на диалог, и поддержат их в случае "хороших результатов в интересах народа".

"Ахрар аш-Шам" принимала участие в консультациях оппозиции в Анкаре, по результатам которых была составлена единая делегация.

Переговоры в Астане будут проходить в рамках сотрудничества в трехстороннем формате Россия-Иран-Турция. Ранее президент России отметил эффективность такого формата по урегулированию ситуации в Сирии, но подчеркнул необходимость учета интересов в регионе таких глобальных игроков, как США.

Команда вступающего в должность президента Дональда Трампа пока не подтвердила участие США в переговорах в Астане, но отметила, что хочет работать с другими странами по вопросу Сирии.



Фото: SANA