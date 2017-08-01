Группа «Туран» рассказала о продвижении казахской культуры за рубежом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Менеджер группы «Туран» Алихан Мусатаев рассказал, как музыкальный коллектив продвигает казахскую культуру за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Группа «Туран»- это пять музыкантов, владеющих более 20 музыкальными инструментами. Сегодня в состав коллектива входят Максат Медеубек, Бауыржан Бекмуханбетов, Серик Нурмолдаев, Абзал Арыкбаев и Ержигит Алиев.



Ансамбль «Туран» зародился в стенах Казахской национальной консерватории имени Курмангазы 9 лет назад. Уже в первый год существования коллектив добился невероятного успеха. Казахской традиционной музыке в их исполнении рукоплескали в крупнейших концертных залах Германии, США, Турции. Музыкантов ожидал успех там, где они выступали с гастролями. К слову, «Туран» - одна из немногих казахстанских групп, которая ездит по странам мира не только по приглашению управлений и посольств. Творчество музыкантов, создающих композиции в направлении «этно», востребовано у публики как в Казахстане, так и за рубежом.



«Ребята объехали Америку, Германию, Францию, Россию, Китай, Непал, их приглашают выступить с концертами других страны. Этнический ансамбль «Туран» выступал совместно с камерным ансамблем «La primavera», наша музыка звучит во многих фильмах, в частности, в трех турецких сериалах. Там, кстати, нашу группу называют «Ул-туран» или «Ер-туран». Во время выступления во Франции за 20 минут продали дисков на 1000 евро», - рассказывает арт-директор группы Алихан Мусатаев.



Сами музыканты не гонятся за славой, а сосредоточены на сохранении творческой индивидуальности, верности выбранному стилю.

«У нас на 70% авторский музыкальный материал. Не добавляем современную аранжировку. Стараемся не уходить в традиционную сторону, делаем наши композиции доступными, но при этом погружаем слушателя в истинную атмосферу этнофольклора», - сказал один из музыкантов Абзал Арыкбаев.



Ансамбль «Туран» обратила внимание публики на истоки музыкальной культуры. Их творчество - симбиоз национальных колоритов, не только казахского, но и тюркского. В своем творчестве они используют старинные музыкальные инструменты шан-кобыз, кыл-кобыз, сыбызгы, жетыген, шертер, дауылпаз, бубен, применяют технику горлового пения. Особый интерес к традиционной музыке, оригинальное сочетание музыкального и поэтического, умелое использование народных инструментов, необычные звучания придает каждому их выступлению особый шарм.



Музыканты преподносят казахскую традиционную культуру с особым трепетом. Их задача - не просто отыграть концерт, и уйти, а постараться открыть для любого, даже самого далекого от этнической музыки слушателя особый мир казахской культуры.



«Ансамбль в последнее время проводит именно лекции-концерты, где интересным простым языком рассказывают, какую музыку на каких инструментах играют. После нашего концерта даже некоторые соотечественники с удивлением узнают о существовании нескольких видов домбр. Каждый месяц у нас в Алматы проходят концерты-лекции в зале со 120 посадочными местами. И всегда аншлаг, ползала- молодежь. Этническая музыка- особенная, на нее редко выделяют прайм-тайм, остальное время забирает поп-музыка. Хотя, этника- для тех кто интересуется своей культурой и искусством, настоящей музыкой своих предков. Я заметил интересную вещь: когда люди случайно знакомятся и услышат музыку «Турана», их любовь к этно-стилю не остановить, она становится безгранична», - говорит Алихан Мусатаев.



Музыковеды отмечают, что особый восторг у европейской публики вызывают композиции группы, созданные в духе так называемой ландшафтной музыки, весьма популярной в мире, особенно в западно-европейских странах. Такой композицией оказалась обработка кюя «Акку», где музыкальным языком нарисована картина природы, журчание ручья и красота лебедя.



В свои композиции музыканты порой включают литературные произведения. Так, композиция «Қазақ елі» («Казахский народ») стала хитом в Казахстане и собрала за первые четыре месяца более 300 тысяч просмотров в YouTube. В «Қазақ елі» художественно передан дух казахской степи за счет включения жыра Махамбета, исполняемого горловым пением, а также музыкально-изобразительных приемов- традиционный приём изображения волчьего воя на кобызе, журчания воды на жетыгене, скачки на домбре. Это не просто музыкальная композиция, а настоящий спектакль со своей драматургией, что также вызывает восторг у публики отечественной и зарубежной.



«У ансамбля есть фан-клубы. В последний раз, когда «Туран» выступал в Пекине на открытии казахстанского стеллажа книг в Национальной библиотеке Пекина, нас пришли послушать около 300 человек из фан-клуба. При том, что мы не афишировали свое выступление. Это приятно», - говорит Алихан Мусатаев.



Музыканты коллектива не только профессиональные высококлассные исполнители и композиторы. Они - большие энтузиасты сохранения и распространения фольклора, постоянно ведут научные исследования, обнаруживают в исторических документах древние музыкальные инструменты, преданные забвению. Максат Медеубек недавно презентовал приложение «Кобыз бук», где в онлайн формате для любого человека в мире доступна полная информация о кобызе, в том числе уроки игры на нем.



Коллектив никогда не отказывается от совместных проектов с другими творческими личностями Казахстана. Так, фигурист бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен на показательных выступлениях презентовал номер, поставленный на мелодию, сочиненную этно-фольклорным ансамблем «Туран». Он стал визитной карточкой фигуриста, казахстанец с гордостью прокатывал его на всех ледовых шоу и показательных выступлениях в течение следующих двух лет.



На днях в Астане в рамках ЭКСПО «Туран» совместно выступала с группой No Mad Karma. На данный момент в активе ансамбля три альбома и множество планов по гастролям в города Казахстана и зарубежья.