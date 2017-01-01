Гробница возрастом свыше 350 лет обнаружена в Китае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В китайской провинции Сычуань обнаружена гробница возрастом свыше 350 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на China News Service.

Отмечается, что гробница была обнаружена при строительстве в городе Бачжун. Гробница была рассчитана на двух человек и имеет два небольших помещения, стенки сделаны из камня, на одной из стен выгравированы изображения, а на боковых стенах есть круговые диаграммы с надписями. Внутри также были обнаружены гончарные изделия и посуда, однако костей и остатков гробов найдено не было.

На основе найденных предметов, рисунков и структуры гробницы эксперты сделали первоначальные выводы, что гробница относится к эпохе династии Мин (1368-1644 годы нашей эры).

Фото: Александр Вильф