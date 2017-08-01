Григорий Лепс, Араш и Кайрат Нуртас выступят на сцене «Астана Дауысы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые в Астане состоится церемония вручения статуэток исполнителям современной музыки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление культуры, архивов и документации города Астаны.

В первом Ежегодном международном фестивале «Астана дауысы» примут участие топовые артисты года из 15 стран Европы и Азии - абсолютные лидеры музыкальных хит-парадов Франции, Нидерландов, Швеции, Болгарии, Румынии, Албании, Молдовы, России, Украины, Беларуси, Узбекистана, Ирана, Грузии и Казахстана.

На одной сцене в столице Казахстана выступят артисты, задающие тренд в музыкальной индустрии, это Григорий Лепс, Светлана Лобода, Бьянка, Вилли Уильямс, Ильяс Ялчинташ, Араш, DJ Sava, Ева Симонс и другие. Казахстан на фестивале представит популярный исполнитель Кайрат Нуртас.

Режиссером фестиваля является известный продюсер Алексей Голубев - лауреат премий «Лучший режиссер» в 2015 году и «Лучшее видео» - в 2016-м. Кроме того, Алексей Голубев стал режиссером около 300 клипов известных российских и западных артистов. Стоит отметить, что свой творческий путь известный продюсер начинал в Казахстане, Голубев после окончания школы работал на казахстанском телевидении, а также снимал свои первые рекламные ролики и клипы в Алматы.

Грандиозный концерт будет проходить 27 августа в ЦКЗ «Казахстан».



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