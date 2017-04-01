Greenpeace призвал отказаться от одноразовых бутылок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Британский филиал Greenpeace опубликовал исследование, проведенное среди шести крупных компаний, производящих прохладительные напитки. Как передает ТАСС, оно показало, что пять из них продают количество бутылок общей массой свыше 2 млн тонн. Столько весили бы 10 тыс. синих китов.

Шестая компания - Coca-Cola - отказалась раскрывать Greenpeace количество производимой пластиковой тары. По подсчетам экологической организации, Coca-Cola производит более 100 млрд пластиковых бутылок в год. Экологи обнаружили, что хотя пластик, из которого производится тара, полностью перерабатываемый, его повторное использование составляет в среднем 6,6%. При этом ни у одной из исследуемых компаний нет конкретных планов и сроков для сокращения производства одноразовых бутылок, а также цели полностью перерабатывать тару.

Авторы исследования отметили, что в течение последних десяти лет производители прохладительных напитков резко сократили выпуск бутылок с возможностью повторного наполнения. В течение 2014 года по всему миру было произведено 530 млрд бутылок из полиэтилентерфталата, и ожидается, что выпуск бутылок будет расти на 4,7% в год.

«Как крупнейший производитель безалкогольных напитков, Coca-Cola несет особую ответственность относительно сокращения пластикового следа и прекращения засорения океана бутылками. Мы призываем Coca-Cola отказаться от одноразовой тары, перейти к упаковке многоразового использования и обеспечить 100% переработку остальной упаковки вместо 7%, которые мы наблюдаем сегодня», - заявила Луиза Эдж, старший активист британского Greenpeace по защите океанов.

Официальный спикер Coca-Cola в Великобритании ответила, что компания разочарована выпущенным докладом, потому что именно с Greenpeace она обсуждала стратегию перехода к экологически безопасной упаковке.

«Coca-Cola - один из немногих производителей потребительских товаров, чья упаковка на 100% пригодна к переработке, и мы используем в производстве бутылок 25% переработанного пластика. Мы продолжаем увеличивать применение переработанного пластика в странах, где это разрешено и рентабельно. Мы также активно общаемся с политиками и другими экспертами по вопросам уменьшения загрязнения и повышения степени переработки», - сказала она.

В России в рамках федеральной программы «Разделяй с нами», нацеленной на сокращение «пластикового следа», Coca-Cola намерена к 2020 году собирать для переработки как минимум 40% отходов потребительской упаковки, выпущенной производителем на рынок. Была организована программа обучения населения раздельному сбору отходов. Как сообщают в компании, к инициативе присоединились свыше 1300 школ и студенты более 80 вузов по всей стране.