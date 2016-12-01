Граждане еще 19 стран могут приезжать в Казахстан без виз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Граждане 19 стран могут приезжать в Казахстан без виз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января 2017 года граждане уже 45 государств, среди которых члены Организации экономического сотрудничества и развития и Европейского союза, а также Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, Сингапур и Княжество Монако, получат право на безвизовый въезд в Казахстан сроком до 30 дней со дня въезда на территорию нашей страны. На прошлой неделе мы представили представителям дипломатического корпуса и средствам массовой информации новые правила оформления приглашений и выдачи виз Республики Казахстан для иностранных граждан, которые вступают в силу с 1 января 2017 года», - сказал министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов.

Он также сообщил, что предпринятые шаги по либерализации визового режима ведутся с учетом национальных интересов нашей страны и принципа взаимности. Помимо вышеназванных государств, граждане еще 19 стран освобождаются от визовых требований на основе подписанных двусторонних соглашений. И продолжаются переговоры о подписании подобных соглашений с рядом других государств.