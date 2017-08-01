Граждане 23 стран пострадали в результате теракта в Барселоне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По предварительным данным, атака унесла жизни 13 человек, ранения разной степени тяжести получили более 100 человек, сообщает ТАСС.

Так, среди пострадавших числятся граждане Испании, Франции, Германии, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Перу, Румынии, Ирландии, Кубы, Греции, Македонии, Великобритании, Австрии, Пакистана, Канады, Эквадора, США, Филиппин, Кувейта, Турции и Китая.

Ранее местные власти сообщали, что в результате теракта в Барселоне пострадали представители 18 государств.