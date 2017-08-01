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Граждане 23 стран пострадали в результате теракта в Барселоне

Граждане 23 стран пострадали в результате теракта в Барселоне
18 Августа 2017 15:35 164

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По предварительным данным, атака унесла жизни 13 человек, ранения разной степени тяжести получили более 100 человек, сообщает ТАСС.

Так, среди пострадавших числятся граждане Испании, Франции, Германии, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Перу, Румынии, Ирландии, Кубы, Греции, Македонии, Великобритании, Австрии, Пакистана, Канады, Эквадора, США, Филиппин, Кувейта, Турции и Китая.

Ранее местные власти сообщали, что в результате теракта в Барселоне пострадали представители 18 государств.

 

 

Ключевые слова: Происшествия,
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