Границы Темиртау станут больше

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Площадь Темиртау станет больше за счет присвоения земель из близлежащих населенных пунктов, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Предлагается изменить границы Темиртау путем передачи 902 гектаров из земель Бухаржырауского района - то есть 37 гектаров из земель Самаркандского сельского округа и 865 гектаров из земель Кызылкаинского аульного округа", - сообщила руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Темиртау Гульмира Кусенова.

Одна часть земли - степь между Темиртау и Бухаржырауским районом. На другой части земли находится кладбище, где хоронят близких не только жители района, но и темиртаусцы.