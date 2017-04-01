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Границы Темиртау станут больше

Границы Темиртау станут больше
7 Апреля 2017 13:27 262

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Площадь Темиртау станет больше за счет присвоения земель из близлежащих населенных пунктов, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Предлагается изменить границы Темиртау путем передачи 902 гектаров из земель Бухаржырауского района - то есть 37 гектаров из земель Самаркандского сельского округа и 865 гектаров из земель Кызылкаинского аульного округа", - сообщила руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Темиртау Гульмира Кусенова.

Одна часть земли - степь между Темиртау и Бухаржырауским районом. На другой части земли находится кладбище, где хоронят близких не только жители района, но и темиртаусцы.

 

 

Ключевые слова: Карагандинская область,
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