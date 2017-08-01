Гостиницы и рестораны Казахстана начали год с высоких доходов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гостинично-ресторанный бизнес начал год с высоких доходов, пишет finprom.kz.

За январь-март 2017 года совокупная прибыль крупных, средних и малых предприятий, оказывающих услуги по проживанию и питанию, составила рекордные 17,5 миллиарда тенге. Это почти в 2 раза больше уровня прибыли за 1 квартал 2016 года.

Рост прибыльности коснулся всех участников рынка. Крупные и средние предприятия получили прибыль до налогообложения в 14,8 миллиарда тенге, что на 55,2% больше уровня годом ранее.

Малые компании зафиксировали положительный результат в 2,7 миллиарда тенге против убытка в 538,3 миллиона тенге в январе-марте 2016 года. Напомним, что на протяжении предыдущих 5 лет начало года для малых гостиниц, ресторанов и кейтеринг-сервисов складывалось с убытками.

Крупный бизнес для получения конечной прибыли идет проверенным способом, делая упор на увеличение потока доходов. За январь-март 2017 года совокупные доходы крупных и средних участников рынка составили 92 миллиарда тенге, что на 23,8% (или на 17,7 миллиарда тенге) больше, чем было год назад.

При этом расходы в крупном секторе также показали значительный рост - на 19,2%, или на 12,5 миллиарда тенге.

Малые же компании, напротив, отказались от этой стратегии - в этом году малый гостинично-ресторанный бизнес стал уделять внимание не только вопросу увеличения доходов, но и активно оптимизирует расходы. Доходы малого сектора за год увеличились на 7,4%, или на 2,7 миллиарда тенге. Затраты в этом году удалось сократить на 1,6%, или на 574,9 миллиона тенге.

Владельцы гостинично-ресторанных предприятий устали вливать собственные средства в поддержку бизнеса, и приток таких доходов существенно сокращается. За год объем прочих доходов, в т.ч. помощь акционеров, уменьшился на 9,3% (или на 2,2 миллиарда тенге), в том числе у крупных и средних предприятий - на 534 миллиона тенге (-3%), и у малых - на 1,6 миллиарда тенге (-30,7%).

Напомним, что в январе-марте 2016 года объем прочих доходов превысил показатель за аналогичный период 2015 года в 9,8 раза.

Выручка от продаж (доходы от реализации товаров и услуг) крупных и средних ресторанов, гостиниц, санаториев выросла на 14,9 миллиарда тенге, или на 29,3%. Малые предприятия отрасли за этот же период нарастили выручку на 4,4 миллиарда тенге, или на 14,2%.

Приток доходов от финансовой деятельности, в т.ч. по банковским вкладам, за год у крупных предприятий вырос на 3,4 миллиарда тенге, или на 60,3%.

Малые компании, напротив, получили в этом году на 43,9 миллиона тенге, или на 32,8%, меньше, чем год назад.

Правительство РК большие надежды в вопросе развития казахстанской туриндустрии связывает с проходящей в данный момент в Астане международной выставкой ЭКСПО.

Как было указано в Концепции развития туристской отрасли РК до 2023 года, в период выставки прогнозируемый поток туристов создаст дополнительный спрос на 10 000 койко-мест.

При этом, «усилия, связанные с организацией ЭКСПО-2017, будут направлены на создание недостающей туристской инфраструктуры, внесение «мягких» изменений и решение основных задач, касающихся повышения конкурентоспособности туристского продукта Казахстана: упрощение въездных формальностей, создание туристской и транспортной инфраструктуры, организацию профессионального обучения и развитие человеческих ресурсов для сектора туризма и т.д.».



Фото: kinghotel.kz