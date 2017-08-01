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Гости ЭКСПО-2017 собрали на велосипеды для детей-сирот Астаны

Гости ЭКСПО-2017 собрали на велосипеды для детей-сирот Астаны
20 Августа 2017 12:12 260

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гости международной выставки ЭКСПО-2017 участвовали в благотворительной акции, организованной корейским павильоном на выставке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В результате представители павильона Кореи посетили международную благотворительную организацию по поддержке детей-сирот «SOS Детские деревни Казахстана» и передали велосипеды, собранные при участии посетителей.

В мероприятии участвовали руководитель службы поддержки клиентов Корейского Агентства по содействию торговле и инвестициям Сон Сок Ги, исполняющий обязанности национального директора корпоративного фонда «SOS Детские Деревни Казахстана» Дана Егешбаева и 30 детей.

Гости ЭКСПО-2017 собрали на велосипеды для детей-сирот Астаны 

«Павильон Кореи запланировал данную программу в рамках Корпоративной социальной ответственности (КСО) для того, чтобы подарить детям велосипеды, собранные при помощи энергии посетителей ЭКСПО. Программа КСО проводится в корейской культурной зоне на третьем этаже павильона Кореи. Посетителям сначала объясняют значение данной программы и затем предлагают принять участие в благотворительной акции по сбору велосипедов. В Национальный день Кореи прошла церемония подписания договора о благотворительной помощи в виде передачи собранных велосипедов в организацию «SOS Детские деревни», - рассказали Казинформу организаторы.

При этом от посетителей никакого финансового вложения не потребовалось. Гости павильона на третьем этаже принимали участие в специальной игре, вырабатывая «энергетические семена» на генераторе. Энергетические семена производятся при каждом нажатии на панель генератора. Велосипед будет пожертвован за каждые 5 тыс. семян.

«Я желаю, чтобы вы выросли великими людьми в хорошей и доброй атмосфере Детской деревни SOS и стали той самой чистой энергией будущего, которая будет освещать весь мир. Также я хочу, чтобы в вашей памяти остались хорошие впечатления о Корее», - сказал Сон Сок Ги. 

В свою очередь Дана Егешбаева отметила, что «данный подарок, искренне собранный всеми посетителями, хорошо отражает в себе тему ЭКСПО для следующего поколения». 

Гости ЭКСПО-2017 собрали на велосипеды для детей-сирот Астаны

Ключевые слова: Астана, EXPO-2017, Благотворительность, Корея,
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