Госслужащим стали выдавать карманную версию Этического кодекса

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Карманную версию Этического кодекса вручил сотрудникам внутренней политики Усть-Каменогорска исполняющий обязанности руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области Кайрат Сапаргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции Республики Казахстан специально для удобства государственных служащих разработало Pocketbook (карманный Этический кодекс). Он служит своего рода пособием для руководства госслужащим при возникновении вопросов этического характера. Это вопросы поведения госслужащих во внерабочее время, в служебных отношениях, правильного позиционирования себя в социальных сетях, во время публичных выступлений в СМИ и при различных ситуациях, связанных с конфликтом интересов», - цитирует информационный центр региона пояснения К. Сапаргалиева.

Заведующий сектором по работе со СМИ отдела внутренней политики Алибек Турсимбетов говорит, что уже прочёл пособие. По его мнению, написано очень удобно, просто и понятно, без сложных терминов.



«Приведено много примеров как позитивных, так и негативных. К примеру, мне в работе важно знать, как общаться с журналистами, организовывать брифинги и пресс-конференции, и любому пригодится совет, как отвечать людям, если они говорят какие-то нелицеприятные вещи, выходят из себя. Думаю, с этим изданием будет очень интересно ознакомиться всем, кто связан с госслужбой».





Отмечается, карманный кодекс содержит не только описание, но и анализ ситуаций, возникающих в ходе выполнения служебных обязанностей. В книжке на конкретных примерах показывается, как принять правильное решение при тех или иных обстоятельствах. Мини-формат позволяет постоянно его носить с собой, вновь и вновь листая страницы, глубже вникать в суть написанного, примеряя ситуацию на себя. В книжке на конкретных примерах объясняется, как поступать в тех или иных ситуациях.



