Госслужащим могут ограничить участие в религиозных службах в рабочее время

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство по делам религий и гражданского общества разрабатывает проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений». Об этом сообщил глава ведомства Нурлан Ермекбаев.

«Сейчас эти поправки находятся на стадии разработки», - уточнил Нурлан Ермекбаев в ходе заседания Общественного совета, посвященного результатам работы министерства.

Глава ведомства рассказал об основных нормах этого законопроекта.

«Вкратце могу сказать, что в числе основных норм этого законопроекта такие, как например: повышение ответственности за вовлечение в религиозную деятельность несовершеннолетних, за нарушение законов в области религии. Кроме того предлагается со стороны общественности внести ограничение на продажу религиозной литературы несовершеннолетним, на участие госслужащих в религиозных службах в рабочее время», - пояснил Нурлан Ермекбаев.

Другой блок норм законопроекта, по его словам, нацелен на совершенствование практики распространения религиозной литературы и проведение религиоведческой экспертизы.

«Есть еще нормы по регулированию миссионерской деятельности, по регулированию получения религиозного образования за рубежом и другие. Все эти предлагаемые обществом инициативы будут обсуждаться самой общественностью и экспертами. Так мы рассчитываем получить полное и объективное мнение общества и отразить его в этом документе. В данной работе основная цель - это безопасность и стабильное будущее нашей страны», - подчеркнул Нурлан Ермекбаев.

Министр сообщил, что проект закона планируется внести в Мажилис до конца текущего года.