Госслужащие Ирака будут обучаться в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев во вторник, 6 марта, встретился с Поверенным в делах Республики Ирак в Казахстане Юнус Салим Сархан Аль-Шахманом, по инициативе иракской стороны, сообщила пресс-служба ведомства.
Алик Шпекбаев отметил, что будет рассмотрен запрос о возможности организации обучения госслужащих из Ирака на базе Академии государственного управления при Президенте РК.
В частности, предполагается обучение основам госуправления, реализации антикоррупционной стратегии, проектного менеджмента, лидерства в системе госуправления, стратегического менеджмента.
«Обучение иракских коллег в Казахстане будет способствовать повышению качества государственного управления в международном контексте путем трансляции казахстанского опыта профессионализации государственной службы», - сказал Алик Шпекбаев.
В целом инициатива будет реализована в рамках меморандума, который планируется подписать между сторонами, а также международных программ и грантов.
В свою очередь, Салим Юнус поблагодарил Председателя агентства за встречу и выразил уверенность в эффективном и конструктивном развитии отношений между странами в деле построения профессионального госаппарата.
Он отметил, что коррупция является сложным социальным, политическим и экономическим явлением, которое, в той или иной степени, затрагивает все страны. Коррупция разрушает демократические институты, замедляет экономическое развитие и подрывает государственные устои.
В этой связи, он проинформировал о функционировании в Ираке комиссии по честности, ранее известная как комиссия по публичной целостности (CPI).
«Задачей Комиссии является предотвращение и расследование коррупции на всех уровнях правительства Ирака по всей стране. Комиссия стремится поощрять и продвигать открытое, честное и подотчетное правительство посредством государственных образовательных и просветительских программ, позволяющих гражданам сообщать о коррупции с помощью анонимных средств», - сказал Салим Юнус.
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