Госсекретарь РК встретилась с ректором Масдарского института науки и технологий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова встретилась с ректором Масдарского института науки и технологий (ОАЭ) Бехжат аль-Юсуф, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Госсекретарь РК подчеркнула, что Казахстан уделяет приоритетное значение развитию отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами в качестве своего ключевого партнера на Ближнем Востоке.

Госсекретарь отметила, что в октябре 2017 года исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. За этот период накоплен огромный опыт совместной работы, достигнуты успехи в самых разных областях.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения научно-образовательного сотрудничества РК и ОАЭ, в том числе путем проведения совместных мероприятий.

Казахстан полностью разделяет и поддерживает политику ОАЭ в области возобновляемых источников энергии. Опыт Эмиратов служит хорошим примером того, как продвижение «чистой» энергии работает на экономическое развитие. РК выступает активным сторонником внедрения «зеленой» экономики, которая является главной составляющей нашей индустриальной политики на ближайшее десятилетие.

Госсекретарь проинформировала гостя о проведении в рамках «Экспо-2017» Международного форума «Женщины за энергию будущего», который пройдет с 31 августа по 1 сентября текущего года. На форуме будут обсуждаться роль и вклад женщин в продвижение инновационных идей в сфере альтернативной энергетики и «зеленой» экономики.

Гульшара Абдыкаликова пригласила доктора Бехжат аль - Юсуф принять участие в форуме.

«Я Вас приглашаю принять участие в этом форуме. Думаю, что Масдарский институт, как один из высокотехнологичных образовательных учреждений, внесет еще больший вклад в продвижение «зеленых» технологий», - подчеркнула Гульшара Абдыкаликова.