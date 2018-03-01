Госсекретарь РК встретилась с послом Италии по случаю завершения его дипмиссии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Казахстане Стефано Раваньяном, сообщила пресс-служба Акорда.
В ходе встречи Гульшара Абдыкаликова поблагодарила Чрезвычайного и Полномочного Посла Италии С.Раваньян, завершающего свою дипломатическую миссию за плодотворную работу в Казахстане и пожелала дальнейших успехов.
Государственный секретарь подчеркнула, что в период дипломатической миссии С.Раваньяна был организован визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Италию для участия в «ЭКСПО-2015» в Милане.
Гульшара Абдыкаликова отметила, что за 25 лет между Казахстаном и Италией налажены доверительные взаимоотношения, которые достигли уровня стратегического партнерства.
- Мы с большим интересом следили за парламентскими выборами в Италии, по итогам которых будут сформированы новые составы Парламента и Правительства, - сказала Государственный секретарь во время беседы с Послом.
Гульшара Абдыкаликова поздравила Италию с текущим председательством в ОБСЕ и успешным непостоянным членством в Совете Безопасности ООН в течение 2017 г.
Государственный секретарь выразила признательность руководству Италии за участие в «ЭКСПО-2017», отметив, что итальянский павильон представил лучшие разработки в сфере «зеленых технологий».
Также в ходе встречи стороны обсуждили текущее состояние казахстанско-итальянских отношений и перспективы политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
***
Италия занимает третье место среди всех стран мира, являющихся торговыми партнерами Республики Казахстан. Товарооборот между двумя странами в 2017 г. составил 9,6 млрд. долл. США. За период с 2005 по 2017 гг. объем прямых итальянских инвестиций в казахстанскую экономику составил 5,8 млрд. долл. Сегодня в Казахстане действует 228 совместных предприятий с итальянским участием.
- Бакытжан Сагинтаев встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
- Нурсултан Назарбаев заявил о решении всех вопросов о границах с соседями в ЦА
- Президент РК рассказал, как главы стран ЦА активизировали сотрудничество
- Сооронбай Жээнбеков прилетел в Астану
- Программа «Рухани жаңғыру» адресована молодежи - Госсекретарь
- Авторитет Казахстана и Узбекистана в Центральной Азии очень высок - эксперт
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана