Госсекретарь РК на праздновании 350-летия Казыбек би: Казахстанцы - миролюбивый народ 

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Госсекретарь РК Гульшара Абдыкаликова от имени Главы государства Нурсултана Назарбаева поздравила казахстанцев с 350-летием Казыбек би, юбилей которого празднуется в поселке Егиндыбулак Каркаралинского района Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Государственный секретарь зачитала поздравление Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Мы не можем рассматривать нашу историю без Толе би, Казыбек би, Айтеке би. Глава государства в поздравительной телеграмме отметил, что Казыбек би является одним из выдающихся сыновей казахского народа, общественным и государственным деятелем», - говорится в тексте телеграммы Главы государства.

Госсекретарь РК зачитала на казахском языке слова Қаз дауысты Қазыбек би: «Мы, казахи, в степи пасем скот, никому не угрожаем, мы - мирный народ, чтоб счастье и удача не покинули нас, чтоб враг невзначай не ринулся на нас. Мы держим копье наготове и знаем цену доброго слова. И клинком, и мечом отстоим свою честь, и храбрых джигитов в степях не счесть. Ты леопард каблан, я лев арыстан, ты скакун тулпар, я горный сокол сункар, и спуску врагам не дадим».

«Казахстанцы - миролюбивый народ, и самое главное качество - это сплочение, созыв на единство нашего народа», - сказала Гульшара Абдыкаликова.





В честь праздника в Егиндыбулаке установлено около 100 юрт. Гостей и жителей села в юрточном городке встретили за накрытыми дастарханами. В настоящий момент в селе проходит обширная музыкально-развлекательная программа.

Финансовая поддержка при проведении юбилейных мероприятий была оказана не только со стороны областного бюджета, но и меценатами, известными уроженцами Карагандинской области и организациями. В частности, внесли лепту общественный фонд «Балқантау», генеральный директор ТОО «Евразия трейд НС» Кадырбек Мейрамбеков, ТОО «Евразийская группа», общественный деятель, ветеран труда Рымбек Жунусов, ректор карагандинской академии «Фемида» Бактыбай Жунусов.

Уроженец села Егиндыбулак, общественный деятель Берик Камалиев выделил более 20 миллионов тенге на строительство и установку спортивной и детской игровой площадок.