Госпремию «Дарын» предложили вручать ежегодно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурлан Ермекбаев предложил сделать вручение государственной молодежной премии «Дарын» ежегодным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие социальных лифтов и самореализация молодежи. Эффективный механизм - это творческие объединения и союзы, которые должны выявлять способности и развивать их. У нас раз в два года присуждается государственная премия «Дарын». Предлагаем сделать ее присуждение ежегодным, чтобы постоянно поддерживать стимул и расширять возможности для талантливой молодежи», - сообщил министр, выступая сегодня на заседании Правительства.



«Дарын» присуждается по номинациям один раз в два года в целях государственной поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую и общественную деятельность. На соискание премии претендуют граждане Казахстана в возрасте до 29 лет на момент окончания приема заявок, являющиеся лауреатами международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок, а также кандидаты, деятельность которых является инновационной и способствует развитию соответствующей отрасли и общества в целом.



В разные годы обладателями Государственной молодежной премии «Дарын» были известные казахстанские личности - Серик Сапиев, Илья Ильин, Ольга Шишигина, Мейрам Бегентаев, Арын Орсариев, Галым Ахмедьяров, Сара Токтамысова, Махат Садык, Ринат Кертаев, Дихан Камзабекулы, Айгуль Иманбаева, Досымжан Танатаров, группы «Муз АРТ», «Жігіттер» и «Ұлытау».



Государственная молодежная премия «Дарын» присуждается по следующим номинациям: наука, литература, журналистика, спорт, народное творчество, дизайн и изобразительное искусство, эстрада, театр и кино, классическая музыка, общественная деятельность.