Госнаграды вручили активистам общества дружбы «Казахстан-Азербайджан»

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Баку в Посольстве Казахстана в Азербайджане состоялось торжественная церемония награждения актива Общества дружбы «Казахстан-Азербайджан», приуроченная к 25-летию Независимости нашей страны, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

За вклад в развитие двусторонних отношений и укрепление дружеских связей между нашими странами праздничными медалями «25 лет Независимости Республики Казахстан» были награждены президент Общества дружбы «Казахстан-Азербайджан» Эльдар Гюнайдын и преподаватель филологического факультета Бакинского государственного университета, руководитель Центра казахского языка, истории и культуры им. Абая, кандидат филологических наук Фатима Дурсунова.

«Подавляющее большинство тех вопросов, которые мы с вами наметили в этом году, мы выполнили. Провели творческий вечер Алтынбека Коразбаева, фотовыставку совместно с Фондом Первого Президента Казахстана, встречу нашей молодежи с общественным движением Мангистауской области «Жанартау»», - сказал Посол Казахстана в Азербайджане Б.Исабаев, выступая перед собравшимися, и подводя итоги совместной деятельности уходящего года.

Он также подчеркнул важность контактов между высшими учебными заведениями Казахстана и Азербайджана, в частности, налажен прямой контакт между Бакинским государственным университетом и КазНУ имени Аль-Фараби.

Кроме того, за вклад в укрепление дружбы между Казахстаном и Азербайджаном Почетными грамотами Чрезвычайного и Полномочного Посла Б.Исабаева были награждены почетные члены Общества, среди которых ректор Азербайджанской государственной академии художеств Омар Эльдаров, президент Всемирного конгресса тюркских народов Яхья Алиев, заслуженный режиссер Октай Миркасимов, бизнесмен Рафат Алиев, а также азербайджанские поэты, писатели, художники и журналисты.

Вручая высокие награды, Посол РК в АР Б.Исабаев еще раз поздравил собравшихся гостей с юбилеем Независимости Казахстана, высказал слова благодарности руководству и членам Общества дружбы за весомый вклад в дело развития культурно-гуманитарных связей между нашими странами. Он также выразил надежду на дальнейшее плодотворное и успешное сотрудничество во благо народов Казахстана и Азербайджана.

В этом году Казахстан отметил 25-летний юбилей независимости. По этому поводу в Баку состоялись творческие встречи с известными казахстанскими деятелями искусства, семинары, фотовыставка «Неизвестный Казахстан», концерт казахстанской группы «Роксонаки».