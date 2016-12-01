Погода
Астана -15 °С
Алматы -11 °С
Курс валют
USD 328.91
EUR 343.61
RUB 5.39
CNY 47.36

Госфонд поддержки национального кино планируют создать в Казахстане

Госфонд поддержки национального кино планируют создать в Казахстане
23 Декабря 15:06 307

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют создать Государственный фонд поддержки национального кино, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор Казахского научно-исследовательского института культуры Министерства культуры и спорта РК Андрей Хасбулатов на «круглом столе» в Национальной академической библиотеке представил проект Закона «О кинематографе» и сопутствующие поправки в законодательство.

Участникам был представлен фильм-презентация, в котором говорится:

«Приоритетные направления развития кинематографии: создание Фонда поддержки национального кино. Государственный фонд поддержки национального кино является некоммерческой организацией, создаваемой в организационной-правовой форме фонда исключительно для осуществления финансирования расходов на следующие цели: производство национальных фильмов; прокат, показ и тиражирование национальных фильмов, в том числе связанных с ними мероприятий; участие национальных фильмов в международных кинофестивалях; проведение дней кино и иных мероприятий, направленных на продвижение национального кино за рубежом. Объемы государственной поддержки: для совместного производства до 50 процентов бюджета; фильмов для массовой аудитории - до 70 процентов: социально значимых, образовательных, научно-популярных, документальных фильмов, авторской анимации, детского кино, фильмов-событий, фильмов к юбилейным и памятным датам, фильмов, посвященных выдающимся личностям и значимым событиям - до 100 процентов. Решения Фонда поддержки национального кино об осуществлении финансирования принимаются на основании положительного заключения экспертного совета».

Основной законопроект и сопутствующие поправки в законодательство направлены на создание благоприятных условий для поддержки и продвижения казахстанского кино, проката и дистрибуции отечественных фильмов, повышение качества и конкурентоспособности казахстанского кино в стране и в мире.

Законопроекты разработаны Казахским научно-исследовательским институтом культуры при Министерстве культуры и спорта РК. Кроме того, Институт разработал Концепцию развития кинематографии до 2050 года, которая также проходит обсуждение.  

 

 

Ключевые слова: Культура, Правительство РК,
По теме
Loading...

Комментарии

  • 23.12.2016Алина
    0
    Закон о кино стране нужен давно не только для поддержки национального кино, но и для его развития

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив