Госфонд поддержки национального кино планируют создать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют создать Государственный фонд поддержки национального кино, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор Казахского научно-исследовательского института культуры Министерства культуры и спорта РК Андрей Хасбулатов на «круглом столе» в Национальной академической библиотеке представил проект Закона «О кинематографе» и сопутствующие поправки в законодательство.

Участникам был представлен фильм-презентация, в котором говорится:

«Приоритетные направления развития кинематографии: создание Фонда поддержки национального кино. Государственный фонд поддержки национального кино является некоммерческой организацией, создаваемой в организационной-правовой форме фонда исключительно для осуществления финансирования расходов на следующие цели: производство национальных фильмов; прокат, показ и тиражирование национальных фильмов, в том числе связанных с ними мероприятий; участие национальных фильмов в международных кинофестивалях; проведение дней кино и иных мероприятий, направленных на продвижение национального кино за рубежом. Объемы государственной поддержки: для совместного производства до 50 процентов бюджета; фильмов для массовой аудитории - до 70 процентов: социально значимых, образовательных, научно-популярных, документальных фильмов, авторской анимации, детского кино, фильмов-событий, фильмов к юбилейным и памятным датам, фильмов, посвященных выдающимся личностям и значимым событиям - до 100 процентов. Решения Фонда поддержки национального кино об осуществлении финансирования принимаются на основании положительного заключения экспертного совета».

Основной законопроект и сопутствующие поправки в законодательство направлены на создание благоприятных условий для поддержки и продвижения казахстанского кино, проката и дистрибуции отечественных фильмов, повышение качества и конкурентоспособности казахстанского кино в стране и в мире.

Законопроекты разработаны Казахским научно-исследовательским институтом культуры при Министерстве культуры и спорта РК. Кроме того, Институт разработал Концепцию развития кинематографии до 2050 года, которая также проходит обсуждение.