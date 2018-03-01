Госбанк Казахстана рассмотрит возможность финансирования строительства газопровода в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Банк развития Казахстана (БРК) рассмотрит возможность финансирования строительства газопровода в Астану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все вы знаете о том поручении, которое Глава государства дал Правительству. В настоящее время Правительство отрабатывает по газификации северных регионов страны. Безусловно, это будет очень большой вклад в уменьшение выбросов. Мы пока еще не знаем всех аспектов этого проекта, поскольку не занимаемся его структурированием. Мы работаем практически с готовыми проектами, которые, может быть, требуют доработки, и рассматриваем их, как кредиторы. Поэтому нам, безусловно, как банку было бы интересно поучаствовать в проектах, связанных с газификацией северных регионов страны. Но здесь все зависит от того, какова экономика проекта, в какой мере она может иметь спрос в рыночных условиях финансирования. Только в этом случае мы можем определить свое место здесь (в проекте)», - сообщил председатель правления АО «БРК» Болат Жамишев, выступая сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Напомним, сегодня Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, объявил о решении строительства газопровода в Астану из Кызылординской области. По его словам, для этого Правительству потребуется привлечь соответствующие средства, в том числе от международных финансовых институтов.

АО «БРК» - это национальный институт развития, который создан в 2001 году. Он занимается финансированием только крупных инвестиционных несырьевых и инфраструктурных проектов, чтобы не конкурировать с банками второго уровня.