Городскую поликлинику без предупреждения посетил аким СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На встрече с министром здравоохранения Елжаном Биртановым аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал, что в регионе будут бороться с очередями в поликлиниках, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы главы региона, Кумар Аксакалов недавно без предупреждения приехал в первую поликлинику Петропавловска. Жалобы горожан на длинные очереди подтвердились.
«Мы постоянно мониторим соцсети. На мое имя приходят вопросы и пожелания по работе медучреждений. Одна из главных проблем - длинные очереди в поликлиниках. Люди часами сидят. Организуйте работу так, чтобы очередей не было. Сегодня информационные технологии позволяют все это регулировать. Я буду также неожиданно приезжать в гости, для того чтобы увидеть, как обстоят дела», - заявил Кумар Аксакалов.
Он добавил, что будет внедряться электронная система оценки работы врачей. Жители получат возможность оценить качество обслуживания.
Отметил аким Северо-Казахстанской области и дефицит узких специалистов в регионе.
«В Петропавловске нет детского кардиолога, аллерголога. Один детский гематолог на всю область. Мы будем решать вопрос по жилью, и привлекать узких специалистов», - подчеркнул К. Аксакалов.
По мнению Елжана Биртанова, открытие медицинского факультета в СКГУ им. М. Козыбаева поможет решить вопрос нехватки кадров. Он добавил, что министерство уже в этом году готово выделить государственный заказ.
Намерены в регионе решить и вопрос с дефицитом мест в поликлиниках с помощью строительства современной многопрофильной больницы.
К. Аксакалов считает, что все нерешенные проблемы в сфере здравоохранения вынуждают североказахстанцев уезжать на лечение в соседнюю Россию.
«Наши люди должны лечиться в наших больницах, для этого нужно создавать все условия», - подчеркнул аким области.
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