Городскую поликлинику без предупреждения посетил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На встрече с министром здравоохранения Елжаном Биртановым аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал, что в регионе будут бороться с очередями в поликлиниках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, Кумар Аксакалов недавно без предупреждения приехал в первую поликлинику Петропавловска. Жалобы горожан на длинные очереди подтвердились.

«Мы постоянно мониторим соцсети. На мое имя приходят вопросы и пожелания по работе медучреждений. Одна из главных проблем - длинные очереди в поликлиниках. Люди часами сидят. Организуйте работу так, чтобы очередей не было. Сегодня информационные технологии позволяют все это регулировать. Я буду также неожиданно приезжать в гости, для того чтобы увидеть, как обстоят дела», - заявил Кумар Аксакалов.

Он добавил, что будет внедряться электронная система оценки работы врачей. Жители получат возможность оценить качество обслуживания.

Отметил аким Северо-Казахстанской области и дефицит узких специалистов в регионе.

«В Петропавловске нет детского кардиолога, аллерголога. Один детский гематолог на всю область. Мы будем решать вопрос по жилью, и привлекать узких специалистов», - подчеркнул К. Аксакалов.





По мнению Елжана Биртанова, открытие медицинского факультета в СКГУ им. М. Козыбаева поможет решить вопрос нехватки кадров. Он добавил, что министерство уже в этом году готово выделить государственный заказ.

Намерены в регионе решить и вопрос с дефицитом мест в поликлиниках с помощью строительства современной многопрофильной больницы.

К. Аксакалов считает, что все нерешенные проблемы в сфере здравоохранения вынуждают североказахстанцев уезжать на лечение в соседнюю Россию.

«Наши люди должны лечиться в наших больницах, для этого нужно создавать все условия», - подчеркнул аким области.







