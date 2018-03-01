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Горело общежитие вахтового городка близ Атырау, есть погибшие

2 Марта 2018 11:53 1496
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Горело общежитие вахтового городка близ Атырау, есть погибшие

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -  В Атырауской области ликвидирован пожар в общежитии на Карабатане. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

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На территории Кызылкогинского района в 8.41 ориентировочно в 40 км  от города Атырау на объекте стройплощадки «Газотурбинной электростанции» Карабатан произошёл пожар в общежитии контейнерного типа, расположенного на территории вахтового городка.

Во время пожара в общежитии находилась ночная смена рабочих - примерно 20 человек, из них 4 человека получили ожоги и направлены в областную больницу города Атырау.  На месте возгорания обнаружены тела 4-х человек. Площадь составила пожара порядка 500 кв.м.

Огонь локализован в 10.25 и ликвидирован в 10.45. Причина пожара выясняется.


Горело общежитие вахтового городка близ Атырау, есть погибшие 

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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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