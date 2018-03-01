Горело общежитие вахтового городка близ Атырау, есть погибшие

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области ликвидирован пожар в общежитии на Карабатане. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

На территории Кызылкогинского района в 8.41 ориентировочно в 40 км от города Атырау на объекте стройплощадки «Газотурбинной электростанции» Карабатан произошёл пожар в общежитии контейнерного типа, расположенного на территории вахтового городка.

Во время пожара в общежитии находилась ночная смена рабочих - примерно 20 человек, из них 4 человека получили ожоги и направлены в областную больницу города Атырау. На месте возгорания обнаружены тела 4-х человек. Площадь составила пожара порядка 500 кв.м.

Огонь локализован в 10.25 и ликвидирован в 10.45. Причина пожара выясняется.



