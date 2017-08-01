Google разработала поисковое приложение для стран с медленным интернетом 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Компания Google тестирует новую программу Search Lite для пользователей из развивающихся стран, где скорость подключения к Сети оставляет желать лучшего. Пока что «облегченную» версию поискового приложения из магазина Google Play могут скачать только жители Индонезии, пишет hitech.vesti.ru.

Вероятно, вскоре новинку также можно будет загрузить из Индии. Как сообщает Android Police, возможности у Search Lite ровно те же, что у главного приложения Google: пользователи могут искать в Интернете при помощи текста и голоса, выполнять переводы на иностранные языки, читать новости и прогноз погоды.





Search Lite, однако, лишена богатой анимации и виджетов: после запуска программы перед пользователями предстает только «голая» поисковая строка, а вся информация представлена в виде компактной сетки иконок - как на домашнем экране.

В мае на конференции I/O гендиректор Google Сундар Пичаи объявил о намерении привлечь к Android «следующий миллиард пользователей». Реализовывать эту стратегию планируется за счет пользователей из небогатых стран, где уровень проникновения Интернета и смартфонов пока еще остается очень низким.

Так, в феврале этого года компания выпустила офлайн-версию YouTube, которая мало чем отличается от «обычного» Android-приложения видеосервиса, за исключением функции скачивания видео и просмотра без наличия Сети. Также Google работает на Android Go - лайт-версии Android, потребляющей меньше данных.