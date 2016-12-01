Головкину предсказали завоевание всех поясов и победу над Альваресом в 2017 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американское издательство Bleacher Report сделало прогнозы на несколько самых значимых потенциальных боев 2017 года, сообщает Sports.kz.

«18 марта Головкин проведет наиболее важный для себя бой против Джейкобса, в конечном счете отправив того в нокаут.

GGG нокаутирует Канело в сентябре, напоминая Golden Boy о том, почему Де Ла Хойя никогда не хотел рисковать им (Канело) в первую очередь.

Головкин закончит год со всеми поясами в активе», - пишет издание.