Головкина включили в ТОП-5 боксеров с самым крепким подбородком

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс в своей постоянной рубрике Daily Bread Mailbag назвал фамилии боксеров, которые, по его мнению, могут похвастаться крепким подбородком, сообщает Sports.kz.

Тройка самых «непробиваемых» бойцов выглядит так: Глен Джонсон (54-21-2, 37 КО), Джеймс Тони (77-10-3, 47 КО) и Руслан Проводников (25-5, 18 КО).

Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) расположился на четвертой позиции.

Полностью ТОП-10 рейтинга Эдвардса выглядит так:

1. Глен Джонсон (54-21-2, 37 КО)

2. Джеймс Тони (77-10-3, 47 КО)

3. Руслан Проводников (25-5, 18 КО)

4. Геннадий Головкин (37-0, 33 КО)

5. Давид Туа (52-5-2, 43 КО)

6. Карл Фроч (33-2, 24 КО)

7. Антонио Маргарито (40-8, 27 КО)

8. Джошуа Клотти (39-5, 22 КО)

9. Брэндон Риос (34-3-1, 25 КО)

10. Дэнни Гарсия (33-1, 19 КО).