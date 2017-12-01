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Головкина включили в число боксеров, которые могут потерпеть первое поражение
25 Декабря 2017 08:19 308
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - The Boxing Junkie X считает, что казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) в следующем году рискует потерпеть первое поражение на профи-ринге, сообщаете Sports.kz.
«Кто, вероятнее всего, потеряет свой „ноль" в 2018 году? Кит Турман, Дмитрий Бивол, Геннадий Головкин или Деонтей Уайлдер?» - пишет The Boxing Junkie X.
Отметим, что в 2018 году Головкин может провести реванш с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), а также встретиться с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом (26-0, 12 КО).
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