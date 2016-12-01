Головкина номинировали на звание «Лучшего боксера года»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист Boxingnews24.com Крис Уильямс составил свой список номинантов на звание «Лучшего боксёра 2016 года», сообщает Sports.kz.

В него вошли Василий Ломаченко, Теренс Кроуфорд, Карл Фрэмптон, Роман Гонсалес, Энтони Джошуа, а также Геннадий Головкин. Забегая вперёд, отметим: Уильямс считает, что звания «Лучшего боксёра года» заслужил Ломаченко.

«С двумя победами за год - над Домиником Уэйдом и Келлом Бруком - Головкин сделал недостаточно, чтобы победить в этой номинации. Брук - хороший боец, но полусредневес. Головкину стоило отказаться от этого боя и выбрать себе соперника из среднего дивизиона. А так после нокаута в Брука в пятом раунде Головкин получил нулевой отклик боксёрской публики. Напротив, болельщики раскритиковали GGG за то, что он пропускал удары. Интересно, мог бы Брук победить, если бы бой не был остановлен? Мы никогда этого не узнаем. Что мы знаем, так это то, что в том бою Головкин выглядел ужасно. В общем, Головкин провёл недостаточно боёв за год, и его соперники не были так хороши, чтобы выиграть звание «Лучшего боксёра года», - пишет автор.