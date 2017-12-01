Головкин вышел в лидеры голосования «Боксер года-2017» по версии WBN

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Твиттер британского сайта WorldBoxingNews.net опубликовал промежуточные итоги голосования читателей по определению лучшего боксера 2017 года, сообщает Sports.kz.

На момент публикации лидером с 37% голосов являлся казахстанец Геннадий Головкин, на втором месте - украинский боксер Василий Ломаченко с 24%, замыкал тройку лучших победивший в октябре другого нашего боксера Жаната Жакиянова британец Райан Барнетт - 12%.