Головкин стал лучшим cредневесом года по версии El Paso Times

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американское издание El Paso Times выпустило рейтинг лучших боксеров pound-for-pound по итогам уходящего года, сообщает Sports.kz.

Первое место в ТОП-10 было отдано чемпиону мира в среднем весе по версиям WBA/IBF/WBC/IBO Геннадию Головкину.

«GGG, возможно, самый устрашающий боксер со времен Майка Тайсона. Казахстанец дрался лишь дважды в 2016 году, одержав доминирующие победы над Домиником Уэйдом и Келлом Бруком. Впереди у него противостояние с Дэниэлом Джейкобсом 18 марта в Нью-Йорке», - написано в материале.



Полностью десятка лучших выглядит так:

1. Геннадий Головкин

2. Роман Гонсалес

3. Андре Уорд

4. Сергей Ковалев

5. Теренс Кроуфорд

6. Василий Ломаченко

7. Гильермо Ригондо

8. Сауль Альварес

9. Карл Фрэмптон

10. Мэнни Пакьяо.