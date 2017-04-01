АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Головкин сохранил первую строчку рейтинга P4P по версии Los Angeles Times, сообщает Sports.kz

Сайт издания Los Angeles Times представил очередной выпуск собственного рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовых категорий (pound-for-pound).



Первое место десятки по-прежнему принадлежит казахстанскому чемпиону мира в среднем весе по ряду версий Геннадию Головкину.

«Был ли он перетренирован, начал показывать признаки старения, либо же просто наконец встретился с сильным соперником, но Головкин сохраняет место на вершине рейтинга после победы над Джейкобсом, чье восстановление от раннего нокдауна чуть не помешало погоне казахстанца за сентябрьским поединком с Саулем Альваресом.Следующий бой: Будет объявлен позже. Он может вернуться на ринг в июне в то время, как ожидает встречи с Альваресом, а может заключить сделку на долгожданный поединок после боя Канело с Хулио Сезаром Чавесом-младшим 6 мая», - написано на LATimes.com.