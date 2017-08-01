Головкин сконцентрирован на поединке с «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) опубликовал в Instagram фотографию с одной из своих недавних тренировок в преддверии боя с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Сконцентрирован. #CaneloGGG», - лаконично подписал фото чемпион мира.

Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон свои пояса в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO, Сауль - титул линейного чемпиона по версии журнала The Ring.