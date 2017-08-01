Головкин считает дни до боя с «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (37-0, 33 КО) не терпится выйти на ринг против мексиканца Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Четыре недели до боя, мои друзья! #CaneloGGG #BigDramaShow», - написал Головкин в твиттере.

Напомним, бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль - пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.