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Головкин прошел взвешивание за 30 дней до боя с Альваресом

Головкин прошел взвешивание за 30 дней до боя с Альваресом
17 Августа 2017 01:38 126

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) прошел обязательную процедуру взвешивания за тридцать дней до боя с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО), организованную Всемирным боксерским советом (WBC), сообщает Sports.kz.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO за месяц до важнейшего боя в своей карьере весит 170 фунтов (77,1 килограмма).

Напомним, ранее некоторые СМИ критиковали Головкина за лишний вес, который, по их мнению, Геннадию будет проблематично согнать, не потеряв при этом в силе.

 

 

Ключевые слова: Спорт,
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