Головкин признал неполную готовность к первому бою с Альваресом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский средневес Геннадий Головкин не стал отрицать, что в первом бою с Саулем «Канело» Альваресом не раскрыл весь свой потенциал, пишет Sports.kz.

«Перед первым боем «Канело» много говорил, что покажет мне настоящий мексиканский стиль, но много двигался. Это немного удивило. Может быть, я не был готов к каждому раунду. Был готов к первой половине боя, но не ко второй. Теперь я знаю, что во втором поединке покажу больше драмы, больше экшна. Первый раз я не был готов на 100%, а теперь готов. То же самое и «Канело», - сказал GGG в интервью Yahoo! Sports.

Первый бой Головкина и Альвареса завершился вничью 16 сентября, реванш намечен на 5 мая.



Фото: sport.kz