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Головкин поблагодарил СМИ за признание его лучшим боксером года

25 Декабря 2017 01:57 506
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Головкин поблагодарил СМИ за признание его лучшим боксером года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Сайт Boxingnews24.com объявил чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) лучшим боксером уходящего года,передает СИА «SPORTINFORM».

В 2017 году Головкин провел два боя: 18 марта в Нью-Йорке единогласным решением судей победил американского боксера Дэниэла Джейкобса (33-2, 29 КО), а 16 сентября в Лас-Вегасе завершил вничью поединок с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

На новость, опубликованный в твиттере, Геннадий поблагодарил Boxingnews24.com.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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