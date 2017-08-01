Головкин ответил, почему команда «Канело» его избегала

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обладатель титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBO/IBF Геннадий Головкин подозревает, что долгий процесс организации боя с Саулем Альваресом был связан с эффектным выступлением GGG против Давида Лемье в 2015 году, сообщает Sports.kz.

«Я давно знаю «Канело». Помню, года четыре назад, мы спарринговали с ним в зале. Тогда я сказал ему, что может быть, в следующем году мы встретимся», - вспоминает Геннадий в беседе с HBO.

Однако бою GGG и «Канело» потребовалось гораздо больше времени на организацию. Сам Геннадий уверен, что главной причиной такой задержки являлось то, что Оскар Де Ла Хойя, промоутер Альвареса, был в рингсайде поединка Головкина с Давидом Лемье, который наставник казахстанца Абель Санчес считает его лучшим выступлением.

«После моего боя с Лемье, Оскар выглядел шокированным. Но теперь я с нетерпением жду боя. Я сфокусирован на «Канело». Он настоящий боец. Наш бой идет на пользу боксу. Думаю, это самый значимый поединок в боксе на сегодняшний день», - добавил Головкин.