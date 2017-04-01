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Головкин не будет драться с Сондерсом - СМИ

Головкин не будет драться с Сондерсом - СМИ
11 Апреля 2017 08:15 505

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как передает Yahoo! Sports со ссылкой на собственные источники, Геннадий Головкин не будет проводить летний объединительный поединок с чемпионом мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом, сообщает Sports.kz.

Вместо этого команда казахстанца сосредоточится на подготовке к бою с Саулем «Канело» Альваресом в сентябре.

Промоутер Геннадия Том Леффлер продолжает переговоры со стороной мексиканца, однако отказался комментировать ситуацию корреспонденту Крису Мэнниксу.

Бой Головкина и Сондерса изначально планировался на июнь. Наиболее вероятным местом проведения называлась Астана.

Ключевые слова: Головкин, Спорт,
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