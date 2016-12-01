Головкин назвал даты четырех боев в 2017 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO Геннадий Головкин назвал предварительные даты возможных боев в 2017 году, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

В ближайшем бою Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) встретится с Даниэлем Джейкобсом (32-1, 29 КО) 18 марта в Мэдисон Сквер Гарден.

«Надеюсь, на три или четыре боя. Это очень возможно, - сказал Головкин на пресс-конференции, посвященной его ближайшему поединку. - Март, может быть, июнь, сентябрь и декабрь. Это развернутый план на следующий год».