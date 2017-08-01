Головкин и Санчес рассказали о плюсах и минусах тренировок в Big Bear

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин и его тренер Абель Санчес поделились впечатлениями от работы в условиях горного лагеря Big Bear Summit, сообщает Sports.kz.

«Мне здесь нравится. Но зимы суровые. Я чувствую их своими костями. Возможно, я пробуду тут еще несколько лет, посмотрю, как Геннадий завершит карьеру, затем поработаю с Райаном [Мартином], а потом вернусь куда-нибудь в теплое место. Это приватный зал, что для меня очень важно. Если бы мы ездили в Голливуд или Санта-Монику [где Геннадий проживает], один парень мог бы попросить его сфотографироваться, а затем все тянули бы свои телефоны. Здесь мы можем открыть двери один день, скажем, в субботу утром, но в другое время - нет», - рассказал Санчес.



Сам Геннадий, в отличие от своего наставника, наслаждается холодами: «Они почти как у меня в стране», однако, ему требуется некоторое время на адаптацию к горному воздуху и перепадам высот.



«В первую неделю я это чувствую. Со второй уже не так сильно. Но первые три дня ужасны. Тяжело дышать, невозможно даже спать», - признается боксер.