Головкин и Альварес встретились на съемочной площадке
1 Марта 2018 09:53 196
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин и его соперник из Мексики Сауль «Канело» Альварес приняли участие в съемках промо-ролика к их очному реваншу 5 мая, сообщает Sports.kz.
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Фотографией со съемочного процесса на своей странице в Instagram поделился Эрик Гомес, президент промоутерской компании Golden Boy, представляющей интересы мексиканца.
Вторая часть противостояния «Канело» и Геннадия состоится там же, где прошел их ничейный бой 16 сентября - на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Накануне боксеры впервые с момента того поединка встретились лицом к лицу на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.
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