Головкин и Альварес встретились на съемочной площадке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин и его соперник из Мексики Сауль «Канело» Альварес приняли участие в съемках промо-ролика к их очному реваншу 5 мая, сообщает Sports.kz.

Фотографией со съемочного процесса на своей странице в Instagram поделился Эрик Гомес, президент промоутерской компании Golden Boy, представляющей интересы мексиканца.

Вторая часть противостояния «Канело» и Геннадия состоится там же, где прошел их ничейный бой 16 сентября - на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Накануне боксеры впервые с момента того поединка встретились лицом к лицу на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.